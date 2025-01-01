«Т Плюс» усилила работу теплоисточников в Перми для стабильного обогрева домов Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» усилили режим теплоснабжения на ТЭЦ и котельных на фоне существенного похолодания в краевой столице. Теплоисточники работают с повышенной нагрузкой для качественного обогрева жилых домов и социальных объектов.

Стабильность прохождения отопительного сезона обеспечена в ходе летней подготовки оборудования. Специалисты «Т Плюс» выполнили на ТЭЦ и котельных капитальные и средние ремонты на котлоагрегатах, турбогенераторах, водогрейных котлах, силовом трансформаторе, котлах-утилизаторах и газовой турбине. Главная цель — бесперебойное обеспечение горожан теплом и горячей водой.

«Внимание к регламентным работам и строгое следование требованиям промышленной безопасности — основа работы пермских энергетиков «Т Плюс». Такой подход позволяет нам гарантировать бесперебойное и надёжное теплоснабжение жителей Перми и других городов края независимо от внешних условий», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В числе ключевых выполненных работ на объектах:

— На Пермской ТЭЦ-6 специалисты провели капитальный ремонт турбоагрегата.

— На Пермской ТЭЦ-14 энергетики заменили конденсатор турбины, три подогревателя высокого давления, концевых и диафрагменных уплотнений, установили муфту роторов высокого и низкого давления.

— На Пермской ТЭЦ-9 и Закамской ТЭЦ-5 подрядная организация реализовала капитальные ремонты турбогенераторов, включая проверку состояния бандажных колец.

В отопительном сезоне 2025/26 нагрузку несут все производственные объекты «Т Плюс» в Прикамье: семь ТЭЦ, одна ГЭС, 66 котельных, 18 насосных станций и 438 центральных тепловых пунктов. В рабочем режиме находится 3033 км тепловых сетей.

Несмотря на повышенную подачу тепла, температура горячей воды в квартирах не должна превышать 75°. За соблюдение этого требования законодательства отвечают управляющие организации. Энергетики просят жителей быть внимательными, соблюдать правила безопасности и аккуратно пользоваться горячей водой. Если её температура выше нормы, необходимо сообщать об этом в управляющую компанию.

