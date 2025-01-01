Алёна Бронникова В аэропорту Перми отменили вылет самолёта в Москву Ещё один рейс был перенесён на 2,5 часа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Вечером 9 декабря в расписании Международного аэропорта Пермь произошли корректировки, затронувшие два рейса в Москву (Шереметьево). Один из них был отменён. На данные онлайн-табло обратила внимание ВЕТТА.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» СУ 1769 должен был отправиться в столицу в 20:20, однако был полностью отменён. Второй вечерний рейс — авиакомпании «Россия» — FV 6074 должен был вылететь в 22:40, однако из Перми в Москву Superjet отправился только через 2,5 часа, в 01:09 10 декабря.

Вечером в Шереметьево были введены временные ограничения на использование воздушного пространства из-за атаки дронов на Москву. По информации Росавиации, аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами, вводились корректировки в расписании части рейсов, несколько судов были направлены на запасные аэродромы.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 10 декабря из Перми задерживается вылет одного самолёта. Отправка Bombardier по маршруту Пермь—Усинск перенесена с 18:25 на 19:20.

