«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры Объекты должны быть созданы по Народной программе партии

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Цель фотоконкурса — через фотографии, сделанные жителями регионов, показать реальные изменения в городах и сёлах страны. До 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф» любой желающий может подать заявку на участие.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь» и «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник загружает фотографию с кратким пояснением.

Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование пройдёт на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года. Торжественное награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.

«Инициированный партией фотоконкурс — это прекрасная возможность показать реальные результаты большой работы, увидеть, как меняется жизнь людей благодаря новым школам, больницам, дорогам, спортивным объектам. Уверен, что конкурс станет настоящим смотром достижений каждого региона, позволит привлечь внимание к лучшим проектам. Призываю всех жителей принять активное участие и поделиться своими фотографиями», — поделился сенатор РФ, первый заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.

