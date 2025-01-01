На пермской телебашне 12 декабря включат праздничную подсветку Она посвящена Дню Конституции и основанию Пермского КРТПЦ Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В пятницу, 12 декабря, филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку главной пермской телебашни в честь двух знаменательных дат. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Башня подсветится в цвета российского триколора и праздничного салюта и будет работать с 17:00 до 00:00. Это сделано для того, чтобы поздравить жителей города с Днём Конституции России. В этот день на всероссийском референдуме в 1993 году, напомним, состоялось принятие основного закона страны. В этом году Конституции исполнится 32 года.

Кроме того, 12 декабря 1958 года по приказу Пермского областного управления связи был образован Пермский телевизионный центр. Эта дата считается официальным днём рождения Пермского КРПЦ — основного оператора эфирного цифрового теле- и радиовещания в Пермском крае.

