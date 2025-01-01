В Перми с нарушителей работы трамваев взыскали более 1 млн рублей Каждая минута простоя обходится нарушителям в 2,2 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, с начала года общая сумма штрафов за нарушение работы трамваев превысила 1 млн руб. Чаще всего причиной задержек становятся ДТП, заезд посторонних транспортных средств на трамвайные пути и некорректная и блокирующая проезд трамвая парковка. Штрафы для нарушителей призваны повысить ответственность водителей и побудить их соблюдать ПДД, а также более внимательно относиться к городскому электротранспорту.

Компенсацией убытков, возникающих из-за вынужденных остановок трамваев, занимается МУП «Пермгорэлектротранс». В среднем каждая минута простоя обходится виновнику происшествия в 2,2 тыс. руб.

Если был нанесён ущерб, то предприятие взыскивает его через суд. При подготовке исковых документов принимается во внимание объём невыполненной работы по перевозке пассажиров, а также повреждения, нанесённые трамвайному вагону и инфраструктуре.

Все водители предприятия прошли необходимое обучение и при необходимости могут оформить ДТП по упрощенной схеме (европротокол). Если повреждения незначительны и нет пострадавших, водители оформляют документы без вызова сотрудников ГИБДД, что позволяет экономить время и избегать заторов на дорогах.

