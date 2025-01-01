Губернатор Дмитрий Махонин посетил пермское производство оборудования систем воздухоочистки Коллективу вручено благодарственное письмо Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Производственную площадку компании «Модульные системы ВИНЦ» с рабочим визитом посетил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона поздравил коллектив предприятия с 15-летним юбилеем и высоко оценил производственные мощности компании.

«Модульные системы ВИНЦ» является производителем оборудования для промышленной воздухоочистки и кондиционирования воздуха на базе собственных установок. При этом на предприятии предусмотрен полный цикл создания вентиляционно‑аспирационных установок — от изготовления корпусов и модулей до сборки и испытаний. И сегодня компания является одним из ведущих производителей оборудования, поставляя продукцию в регионы России и страны СНГ. Предприятие реализует свыше 20 крупных проектов, предусматривающих поставку и обслуживание систем на отечественных и зарубежных предприятиях.

Генеральный директор компании Юрий Подвинцев рассказал, что на воздухоочистку и кондиционирование была установлена система аспирации. Теперь оборудование очищает воздух от вредных примесей, обеспечивает его охлаждение или нагрев, позволяя поддерживать комфортный микроклимат в цехах.

«Сочетание таких функций делает установки важным элементом промышленной безопасности и повышает качество рабочих мест», — подчеркнул Юрий Подвинцев.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие промышленности Прикамья Дмитрий Махонин вручил коллективу предприятия благодарственное письмо, подчеркнув, что у компании большие перспективы, и пожелав выхода на новые рынки и расширения производства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.