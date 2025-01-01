Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край на конкурсе «Театральное Приволжье» будут представлять театры «17-я скрипка» и «Фуэте» Завершился региональный этап окружного фестиваля детских и молодёжных театров Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "Калека с острова И" театра "17-я скрипка"

Министерство культуры Пермского края

8 декабря состоялось заседание жюри фестиваля «Театральное Приволжье» в Пермском крае, которое приняло решение о выборе двух коллективов для участия в окружном этапе.

Региональный этап фестиваля проходил на протяжении всей осени. Его победителями стали: в номинации «Молодежный театр» — авторский театр Юлии Артемьевой «17-я скрипка» со спектаклем «Калека с острова И.» (16 +) по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман»; в номинации «Детский театр» — Театр балета «Фуэте» под руководством Елены Левиной со спектаклем «Лавка чудес» (0 +, от 3 лет) — волшебным балетом по мотивам итальянских народных сказок.

В спектакле «Калека с острова И.» действие происходит в маленьком промозглом мире острова Инишман, где все друг друга знают, все со странностями, все мечтают уехать и ищут счастья. Спектакль задаёт непростой вопрос: а где он, этот рай, и «пускают ли калек в рай?»

«Лавка чудес» — это история любви простого сапожника и дочери богатого графа, которым помогает таинственная Хозяйка антикварной лавки, где по ночам оживают старинные вещи. Одноактный балет «Лавка чудес» был написан Отторино Респиги на композиции Джоаккино Россини для труппы Сергея Дягилева и впервые показан на «Русских сезонах» в 1919 году. Хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин сами сочинили новое либретто и дополнили партитуру музыкой Респиги и Бриттена. Вместо одноактного получился полноформатный балет в двух действиях.

«Театральное Приволжье» — самый массовый детский театральный фестиваль в России и один из самых больших в мире: ежегодно в региональных этапах всех республик, краёв и областей ПФО принимают участие до 500 коллективов, а количество участников достигает 7 тыс. человек. Фестиваль проходит с 2019 года.

Пермский край традиционно активен в этом конкурсе, который на всех этапах поддерживает Министерство культуры Пермского края. «17-я скрипка» выходит в финал конкурса уже в третий раз, в 2021 году их спектакль «Корова» (16 +) по рассказам Андрея Платонова стал настоящей сенсацией — он получил Гран-при как лучший спектакль конкурса, Юлия Артемьева стала лучшим режиссёром, а Милена Колесникова — лучшей актрисой.

«Фуэте» впервые участвует в «Театральном Приволжье», хотя этот театр уже неоднократно становился призёром и даже лауреатом конкурсов высокого уровня.

Окружной этап «Театрального Приволжья» стартует в январе 2026 года и завершится в марте.

