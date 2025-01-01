За ноябрь прикамцам выдали 28,5 тысячи потребительских кредитов

В целом по России было выдано 1,42 млн потребительских кредитов наличными. Это на 14,7% меньше, чем в октябре того же года (1,66 млн), и стало самым низким показателем с июня 2025 года.





В то же время по сравнению с ноябрём 2024 года (1,35 млн) объём выдачи вырос на 5,0%. Эксперты связывают такую динамику с тем, что конец 2024 года пришёлся на пик снижения активности на розничном кредитном рынке. Во второй половине 2024 года Банк России ужесточил денежно-кредитную политику: были значительно повышены ключевая ставка и введены ограничения по показателю долговой нагрузки (ПДН), что привело к резкому сокращению выдачи кредитов.





Среди 30 регионов — лидеров по выдаче потребкредитов — в ноябре 2025 года больше всего займов оформили в Москве (92,4 тыс.), Московской области (85,0 тыс.), Краснодарском крае (58,0 тыс.), а также в Тюменской области с учётом ХМАО и ЯНАО (52,2 тыс.) и Свердловской области (48,3 тыс.).