После жалоб соседей в Пермском крае закрыли незаконный приют для собак Животные часто оставались без присмотра и проникали на другие участки

Константин Долгановский

После жалоб соседей в деревне Лысьвенского округа закрыли незаконно организованный приют для собак. По информации пресс-службы ГУФССП России по Пермскому краю, неофициальную передержку для бездомных животных на своём земельном участке организовала жительница Лысьвы. Сама она там не проживала, приезжала покормить собак, погулять с ними и навести порядок.

По словам очевидцев, во время её отсутствия собаки постоянно оказывались за пределами приюта, проникали на другие участки, где портили грядки, сбивались в стаи с бездомными животными. Один из жителей деревни обратился в суд, потребовав от владелицы участка прекратить нарушать права на благоприятную среду обитания для него и трёх его несовершеннолетних детей.

«В исковом заявлении было указано, что собаки круглосуточно лают, поэтому окружающие не имеют возможности выспаться и спокойно отдохнуть. Кроме того, все проживающие вблизи передержки постоянно ощущают запах продуктов жизнедеятельности животных. В свою защиту женщина указывала, что её земельный участок огорожен забором, свободный проход для собак отсутствует, все 24 особи вакцинированы и не представляют угрозу для окружающих», — рассказали в ведомстве.

Женщина также предоставила акт осмотра территории, где указывалось, что собаки и их место обитания содержатся в чистоте, однако суд не расценил его как основание для отказа в удовлетворении иска, поскольку само скопление собак на участке влечёт нарушение прав и интересов третьих лиц. Ответчицу обязали прекратить деятельность незарегистрированного приюта и оставить на территории участка не более двух собак.

