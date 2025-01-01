Найти подработку на зиму планируют почти половина жителей Прикамья Больше всего интерес к дополнительному доходу проявляют специалисты спортивной и бьюти-индустрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае почти половина (46%) соискателей работы планируют найти дополнительный источник дохода ​​в течение следующих трех месяцев. Согласно данным опроса, предоставленным HeadHunter, часть из них (28%) уже твердо решили, а другие (18%) все еще обдумывают такую возможность. Небольшая доля (6%) населения региона уже имеет подработку.

В четвёртом квартале 2025 года интерес жителей Перми к дополнительной занятости вырос на 4%. Годом ранее, в четвертом квартале, о подработке задумывались 42% опрошенных. Аналитики связывают это с тем, что все больше жителей Пермского края стремятся к диверсификации своих финансовых потоков, предпочитая более адаптивные формы занятости.

Наибольший интерес к подработке проявляют специалисты из сфер спорта и бьют-индустрия: 63% из них рассматривают дополнительные возможности заработка. За ними следуют работники, занятые в домашнем хозяйстве и сфере услуг (60%). Медицинские и фармацевтические работники (57%), профессионалы в области искусства, развлечений и СМИ (56%), а также маркетологи, специалисты по рекламе и PR (56%) также проявляют значительный интерес.

Кроме того, дополнительный доход привлекает 55% специалистов в области стратегии, инвестиций и консалтинга, 54% в сфере строительства и недвижимости, 53% в науке, образовании и сельском хозяйстве. Завершают список специалисты в финансовой и бухгалтерской сферах, где этот показатель составляет 52%.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидецкой, устойчивый рост спроса на подработку наблюдается уже в течение нескольких лет. Это обусловлено тремя основными факторами: большей доступностью формата, расширением рынка таких вакансий и более гибким отношением работодателей к наличию у кандидатов основной работы. В результате, дополнительная занятость привлекает широкий круг специалистов, от новичков до опытных профессионалов.

