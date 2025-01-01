Директор компании в Березниках Прикамья скрыл от налоговой более 5 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполнительный директор коммерческой компании из Березников скрыл от налоговой более 5 млн руб., за что был задержан правоохранителями. Следком России возбудил против мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств от уплаты налогов в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Стражи порядка обыскали места проживания мужчины 1972 г.р. и офисы. Также допрошены сотрудники компании и представители контрагентов.

В ходе следствия могут быть выявлены и другие эпизоды преступной деятельности. В отношении директора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В пресс-службе краевой полиции также сообщили, что с начала года выявлено более 20 аналогичных преступлений.

