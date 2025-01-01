Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением прав девочки-инвалида из Прикамья Ребёнку из Губахи не предоставляют необходимые лекарства Поделиться Твитнуть

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, связанному с ситуацией, произошедшей с девочкой-инвалидом в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Согласно сообщению ведомства, трудности у ребёнка с ограниченными возможностями здоровья возникли в Губахе. В приёмную председателя Следственного комитета обратилась местная жительница, заявившая о нарушении прав её дочери, 16-летней девочки, имеющей инвалидность. Мать девочки утверждает, что в октябре её дочь прошла обследование, в результате которого были назначены препараты, необходимые ей для постоянного приёма. Однако на этом предоставление медицинской помощи было прекращено.

В информационном центре СК отметили, что необходимые лекарства несовершеннолетней до сих пор не предоставили, а в проведении требуемых исследований отказали. В связи с этим её мать вынуждена покупать некоторые медикаменты за собственные деньги. Обращения женщины в различные органы не принесли желаемого результата.

В СК отметили, что следственным управлением СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение этого поручения.

