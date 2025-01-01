Около 16% пермяков ставят цель повысить доход в 2026 году Порядка 15% стремятся к карьерному росту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среди трудоустроенных жителей Перми наиболее популярной профессиональной целью на 2026 год стало повышение дохода — такие планы озвучили 16% респондентов. На втором месте — стремление к карьерному росту (15%), на третьем — желание пройти обучение (11%). Об этом сообщает SuperJob.

Далее следуют: стремление укрепить репутацию эксперта (8%), открытие собственного бизнеса (3%), успешное завершение проекта (2%) и освоение новых обязанностей (1%). Среди менее распространённых целей — прохождение проверок без замечаний и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, наставничество, внедрение нового программного обеспечения, переход на гибридный график и другие задачи.

При этом 20% опрошенных заявили, что у них нет конкретных профессиональных целей на предстоящий год.

По гендерным различиям: женщины значительно чаще мужчин планируют пройти обучение — 15% против 7%. В то же время для мужчин более актуален карьерный рост: 12% против 5% среди женщин.

