Хоккеисты пермского «Молота» одержали победу в матче с ХК «Торпедо-Горький» В игре отличились Алексей Кожевников и Руслан Галимзянов

Фото: тг-канал ВХЛ

В выездном поединке пермский «Молот» выиграл нижегородское «Торпедо-Горький» со счётом 3:1. Игра состоялась 9 декабря в спорткомплексе им. Коноваленко.

Первыми в матче отличились хозяева площадки, реализовав момент на 12-й минуте первого периода. Однако хоккеисты из Перми не сдавались и во втором периоде смогли уравнять шансы: на 29-й минуте Алексей Кожевников поразил ворота соперника, сделав счет 1:1. В заключительной трети встречи нападающий «Молота» Руслан Галимзянов вывел свою команду вперед, забросив шайбу, которая сделала счет 2:1.

Победную точку в матче поставил Илья Николаев, который за несколько секунд до финальной сирены, закрепил превосходство «Молота» и установил окончательный счёт 3:1.

Главный тренер «Молота» Альберт Мальгин назвал состоявшуюся игру интересной с обеих сторон. По его словам она была «достаточно быстрая, интенсивная, с обилием голевых моментов».

«Думаю, что первый период нам удался, несмотря на пропущенный гол после подставления. Дальше мы играли по нашему определенному тактическому плану и шли медленно к своей победе. Во втором периоде мы сыграли ещё лучше — переиграли соперника по броскам в створ и заблокированным броскам. Всё было в наших руках и в третьем периоде мы сумели удачно забить на контратаке, вышли вперёд, а там уже вратарь наш хорошо сыграл — Егор Горшков в определённые моменты держал нас в игре, особенно во втором периоде», — прокомментировал Мальгин итоги матча.

Следующий матч пермской команды состоится в Воскресенске 11 декабря. Пермяки сыграют с «Химиком».

