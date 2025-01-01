В одном из округов Прикамья за 120 млн рублей продают единственный санаторий «Чусовскую здравницу» могут закрыть в начале следующего года Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Чусовском округе закрывается единственный местный санаторий «Чусовская здравница», который находился на ул. Сивкова,11. Компания из Кировской области (АО «Приволжский»), владеющая зданием, выставила его на продажу за 120 млн руб. и потребовала освободить помещения до начала следующего года.

Сейчас на арендуемых площадях расположены номера для проживания гостей и медицинская инфраструктура, оснащённая оборудованием для физиотерапии, массажа и водолечения. Всего в здании 45 номеров.

Общая площадь продаваемого объекта составляет 3,7 тыс. кв. м. Здание расположено на земельном участке 2,2 га.

Несмотря на наличие современного оборудования и высокую востребованность среди местных жителей, рентабельность заведения оказалась недостаточной для покрытия расходов собственника здания, уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».

В результате владельцы решили продать объект недвижимости и отказаться от дальнейшего сотрудничества с арендатором. Работники санатория сообщили, что путевки больше не реализуются, а персонал будет уволен после окончания срока аренды. По мнению экспертов отрасли, закрытие профильного медицинского центра негативно скажется на социальной инфраструктуре округа, лишив население доступного сервиса реабилитации и отдыха.

На сегодняшний день в Пермском крае функционируют порядка 20 профилакториев. Согласно информации, опубликованной на портале «Санатории-России.РФ», за первые три квартала текущего года более 122 тыс. человек воспользовались услугами данных учреждений, приобретя соответствующие путёвки.

