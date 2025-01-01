С начала года в Перми приватизировано более 600 квартир Общая площадь приватизированного жилья составила 23,2 тысячи «квадратов» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С января 2025 года пермяки приватизировали 602 квартиры, ранее принадлежавшие муниципалитету. По данным управления жилищных отношений администрации Перми, с начала года было подано 853 заявки на передачу жилья в собственность граждан.

Общая площадь приватизированного жилья составила 23,2 тыс. кв. м. Для сравнения, за тот же период 2024 года было зарегистрировано 511 сделок, и в собственность перешло 21,5 тыс. кв. м.

В мэрии отмечают, что главное достоинство приватизированной недвижимости заключается в расширенных правах собственника, который может свободно распоряжаться ею, например, продавать, передавать в дар или завещать. Упрощается и процедура регистрации по месту жительства. Любой гражданин РФ может приватизировать муниципальное жильё, за исключением тех случаев, когда речь идёт об аварийных домах, квартирах, находящихся в ведомственной собственности, и общежитиях (кроме муниципальных, преобразованных в многоквартирные дома).

Согласно законодательству, каждый житель России имеет право один раз бесплатно приватизировать жилую площадь из муниципального жилищного фонда. Несовершеннолетние граждане, получившие долю в собственности при приватизации, сохраняют свое право на бесплатную приватизацию другого жилья и после достижения совершеннолетия.

