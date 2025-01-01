В Перми выставили на продажу стоматологическую клинику Готовый бизнес отдают за 40 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставлена на продажу стоматологическая клиника «32 Практика», которая находится по адресу: Комсомольский проспект, 28а. Она расположена на пятом этаже в БЦ «Ленком». Площадь помещения составляет 562 кв. м. Продавец просит за клинику 40 млн руб.

В объявлении отмечается, что продается готовое место для осуществления медицинской деятельности по стоматологии. При этом помещение находится в аренде.

Среди оборудования значатся установки Planmeca, хирургический стол Brumabaа, хирургический свет, наркозно-дыхательный аппарат Draeger с мониторами, аппараты для седации Matrix, компьютерный томограф Planmeca 3D сlаssiс, а также инструментарий и мебель.

Фото: Авито

В помещении есть все необходимые коммуникации и кондиционеры. В клинике две зоны ожидания: детская и взрослая. Также имеется переговорная.

