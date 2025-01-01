Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Четыре проекта из Пермского края получили премию Russian Event Awards 2025 Efest признан лучшим событием в сфере молодёжного туризма Поделиться Твитнуть

Специалисты Центра по реализации проектов в сфере культуры Юлия Витюк и Кристина Путилова с дипломами Russian Rvent Awards

Министерство культуры Пермского края

В Нижнем Новгороде 26-28 ноября состоялся финал XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В 2025 году премия проводится в память о Геннадии Шаталове, ее основателе.

В 2025 году на соискание премии было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Право на участие в финальных мероприятиях получили 370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии, в том числе семь проектов из Пермского края.

29 ноября на территории «Нижегородской ярмарки» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии. В ней принял участие Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR, и Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет», председатель экспертного совета премии.

Четыре проекта из Прикамья стали лауреатами главной российской премии в сфере событийного туризма. Три из них — детища Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest (18+) был признан лучшим российским событием в сфере событийного туризма, получив первое место в этой категории, которая была одной из самых конкурентных — в ней было 17 претендентов!

Efest в этом году прошёл в Перми, на открытой площадке у ТРК «СпешиLove», 6 сентября. Уже в седьмой раз Пермь стала точкой притяжения для поклонников электронной музыки и визуального арта. Efest — одно из главных open air богатой и разнообразной пермской фестивальной повестки, красивое завершение фестивального лета, позволяющее зарядиться энергией на пороге осени. Под открытым небом — огромная сцена с панорамными LED экранами, где виджеи превращают пространство в живую архитектуру. Сеты были выстроены как кинематограф: плавные переходы, точные акценты и никакой паузы — от первых сумерек до последнего бита.

Фестиваль, который проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края, делается с душой и пользуется огромной любовью у молодёжи.

Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Феерия» (0+) занял второе место в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

Фестиваль творчества инвалидов «Полет без границ» (0+) тоже получил «серебро» — в номинации «Лучшее событие для пожилых людей».

Кунгурский фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+), переживший в этом году возрождение, тоже стал вторым — в категории «Лучшее туристическое событие в области спорта».

В прошлом году среди «золотых» лауреатов Russian Event Awards тоже было пермское событие: фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+) занял первое место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

Efest

Министерство культуры Пермского края

