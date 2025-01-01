В Перми задержали ещё двух расклейщиков незаконных объявлений Им грозит штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми сотрудники административно-технической инспекции совместно с Росгвардией пресекли деятельность двух граждан, занимавшихся незаконной расклейкой рекламы. Нарушители размещали объявления на фасадах жилых домов по адресам: ул. Калинина, 23; ул. Адмирала Нахимова, 8; ул. Маршала Рыбалко, 38; ул. Оборонщиков, 7 и 9. В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом пишет «Рифей».

С начала 2025 года в Перми уже задержано 30 человек, занимавшихся подобной деятельностью. Напомним, штраф за незаконную расклейку рекламы в городе составляет до 5 000 рублей для физических лиц, до 50 000 рублей — для должностных лиц и до 100 000 рублей — для юридических лиц.

Кроме того, жители Перми могут получить вознаграждение в размере 15 000 рублей за достоверную информацию, которая приведёт к выявлению лиц, наносящих граффити на здания без разрешения.

Эта работа ведётся в рамках масштабного городского проекта «Пермь в порядке». Проект направлен на улучшение городской среды и повышение качества жизни горожан. В его рамках в Перми ремонтируют дороги, модернизируют уличное освещение, обновляют транспортную инфраструктуру, благоустраивают дворы и контейнерные площадки.

