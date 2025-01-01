Средняя зарплата в Прикамье превысила 80 тысяч рублей Самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере добычи полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная заработная плата в организациях Пермского края за январь—сентябрь 2025 года составила 80 223,6 рубля, что на 14,1% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет ВЕТТА.

С учётом инфляции — то есть в реальном выражении — зарплата выросла на 4%, что свидетельствует о том, что доходы населения растут быстрее, чем цены на товары и услуги.

Самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере добычи полезных ископаемых — в среднем 111 251 рубль. На втором месте — деятельность в области информации и связи (104 930,6 рубля), на третьем — финансовая и страховая деятельность (96 751,4 рубля).

Самые низкие зарплаты — в гостиничном бизнесе и общественном питании: в среднем 46 708,8 рубля. Также среди наименее оплачиваемых отраслей — операции с недвижимым имуществом (52 362,1 рубля) и административная деятельность (53 799,8 рубля).

По состоянию на конец октября 2025 года в регионе сохраняется долг по заработной плате в размере 7,5 миллиона рублей. Он касается 27 работников. Основная причина — отсутствие у должник-организаций собственных средств для погашения задолженности.

