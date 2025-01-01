«Уралкалий» вошёл в число лидеров ESG-индексов РСПП Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил ПАО «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчётности. По итогам 2025 года компания вошла в высшую группу А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия в публичной корпоративной отчётности информации о деятельности промышленных предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определённый период времени.

Справка

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчётности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области. С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

