Валерий Сухих рассказал о преимуществах одноуровневой системы местного самоуправления

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель краевого парламента представил опыт Пермского края по реализации реформы местного самоуправления на заседании Совета законодателей ПФО в Казани. Часть предложений прикамского спикера вошла в итоговый проект рекомендаций для федеральных органов власти.

С приветственным словом в адрес участников 78-го заседания Совета законодателей ПФО обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров. «Сегодня мы обсуждаем несколько актуальных вопросов, один из которых — развитие правовых основ местного самоуправления. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, местный уровень — это самый сложный участок в системе управления. Его эффективная организация требует согласованных усилий всех уровней власти и активного участия гражданского общества», — сказал Игорь Комаров.

Весной этого года на федеральном уровне был принят ФЗ №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», что позволило регионам выбирать оптимальную модель местного самоуправления. На заседании законодатели Приволжья проанализировали ход муниципальной реформы и её правоприменительную практику в регионах.

В своем выступлении Валерий Сухих напомнил, что Пермский край одним из первых в стране перешел на одноуровневую систему местного самоуправления. По его словам, это позволило сконцентрировать ресурсы для решения стратегических задач, стоящих перед регионом.

«Текущая модель ФЗ №33 — это золотая середина: право субъектов выбирать и применять ту модель организации местной власти, которая наилучшим образом соответствует их особенностям и традициям. Объединение ресурсов позволяет муниципалитетам участвовать в масштабных проектах исходя из своих потребностей, привлекать средства на школы, здравоохранение, дороги и благоустройство», — отметил Валерий Сухих.

По итогам заседания законодатели Приволжья приняли ряд рекомендаций, в том числе в адрес федеральных органов власти. Например, для депутатов Госдумы РФ рекомендовано рассмотреть предложения по доработке федерального закона на основе практики регионов ПФО. В том числе, в части требований к кандидатам в муниципальные главы, сроков полномочий, возможностей для ТОС и др. Для законодательных и исполнительных органов субъектов рекомендовано организовать обучение и разъяснительную работу по муниципальной реформе для служащих и жителей регионов, а также создавать площадки для обмена опытом между муниципалитетами.

«Совет законодателей ПФО обсудил в Казани реализацию федерального закона о местном самоуправлении в регионах Приволжского округа. Обновленное законодательство дало право выбора модели местного самоуправления, исходя из региональной специфики. В настоящее время стоит задача перераспределения полномочий между муниципальной и региональной властью. Важно изучить опыт соседей, чтобы решить эту задачу максимально эффективно, создав условия для развития местного самоуправления и предоставив людям возможность удобно и комфортно получать государственные и муниципальные услуги», — сказал председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

