«Чёрные лесорубы» в Прикамье незаконно вырубили лес на 22 млн рублей Их деятельность пресекли краевые ФСБ и МВД

Константин Долгановский

УФСБ России по Пермскому краю и краевое ГУ МВД России пресекли деятельность «чёрных лесорубов» из Юсьвинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Ведомства установили, что преступники шесть лет незаконно вырубали лес (с 2016 по 2022 год) в Пожвинском участковом лесничестве. Общий размер ущерба составил свыше 22 млн руб.

Следственным отделом МО МВД России «Кудымкарский» возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Кудымкарский горсуд признал лесорубов виновными. Организатор группы получил четыре года принудительных работ и более 700 тыс. руб. штрафа, из его зарплаты также будут удерживать 10% в доход государства. Участника группы приговорили к двум годам лишения свободы условно. С них также взыщут ущерб в размере 22 млн 49 тыс. руб.

