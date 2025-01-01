Доля отказов в кредитах жителям Прикамья выросла до 81,7% В ноябре 2024 года этот показатель составлял 77,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2025 года доля отказов в розничных кредитах жителям Прикамья выросла до 81,7%. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, в ноябре 2024 года этот показатель составлял 77,9%.

В целом по стране в ноябре 2025 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты — включая потребительские, кредитные карты, автокредиты и ипотеку — составила 82,6%. Это на 5,1 процентного пункта выше, чем в ноябре 2024 года, когда показатель был на уровне 77,5% и на 0,4 процентного пункта выше, чем в октябре 2025 года (82,2%).

Таким образом, ноябрь 2025-го стал месяцем с самым высоким уровнем отказов за последний год. Среди 30 регионов-лидеров по числу заявок на розничные кредиты — наибольшая доля отказов наблюдалась в Кемеровской области (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, а также в Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%). Наименьшие показатели зафиксированы в Нижегородской области (78,9%), Воронежской области (79,1%), Удмуртской Республике (79,4%) и Белгородской области (79,6%). В Москве доля отказов составила 79,9%, в Санкт-Петербурге — 80,1%.

«Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества».









