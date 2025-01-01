В Перми завершён цикл «Уроков цифры» 2025 года Последнее занятие года состоялось в школе №146 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края

В новом корпусе пермской школы №146 прошёл последний в этом году «Урок цифры», который посетили 90 учеников 7-9 классов. В минсвязи Прикамья рассказали, что темой урока от Яндекса стала «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность».

О цифровой гигиене и информационной безопасности с приведением конкретных примеров школьникам рассказал первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев.

«Сегодня цифровая грамотность — это базовый навык, как чтение и письмо. Понимание принципов безопасности в сети позволяет защитить свои данные и уверенно пользоваться всеми возможностями технологий. Рад возможности транслировать такие важные в современном мире вещи для школьников», — подчеркнул он.

О развитии нейросетевых технологий и принципах их работы школьникам рассказал преподаватель робототехники и программирования международной школы «Лига Роботов» Константин Штин.

«Почти у 50% россиян дома стоит умная колонка, которая помогает человеку. В основе умных колонок стоит искусственный интеллект. На «Уроке цифры» мы совместно с ребятами узнали, как ИИ обрабатывает запрос и отвечает на самые сложные вопросы. И в конце мы сделали выводы, как безопасно и с пользой использовать ИИ-ассистента», — сообщил преподаватель.

Добавим, что принять участие в проекте можно до 14 декабря 2025 года. На сайте проекта нужно выбрать урок по теме «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» и соответствующий уровень сложности. При этом школьники с 1-го по 11-й класс могут пройти урок самостоятельно или с учителем.

Развитие цифровых компетенций школьников осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных». «Урок цифры» организован Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими ИТ-компаниями.

