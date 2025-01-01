Два округа Прикамья получили федеральную поддержку по программе «Комплексное развитие сельских территорий» На развитие муниципалитетов направят более 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Светлана Перминова (предоставлено пресс-службой министерства агропромышленного комплекса Пермского края)

Стали известны результаты отбора проектов для получения субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026-2028 годы. В Пермском крае поддержку получат две территории — Карагайский и Ординский округа.

Всего на развитие муниципалитетов будет привлечено более 1,3 млрд руб. из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

«Когда в сёлах есть развитая инфраструктура, там остаются специалисты, создаётся бизнес и появляются новые рабочие места», — написал в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

В Карагайском округе запланированы реконструкция стадиона в Карагае и строительство очистных канализационных сооружений в д. Савино.

В результате долгосрочного плана социально-экономического развития в Орде пройдёт капитальный ремонт системы водоснабжения, построят очистные сооружения хозбытовых сточных вод и блочно-модульную котельную. Кроме того, будет приобретён автобус для физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая Орда», отремонтируют автомобильные дороги как в Орде, так и между населёнными пунктами Ординского округа.

Отметим, госпрограмма является важным механизмом создания комфортных и благоприятных условий проживания в сельских территориях. Реализация мероприятий приведёт к улучшению качества жизни населения Карагайского и Ординского округов.

