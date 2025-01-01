Из-за неубранной наледи с управляющей компании в Перми взыскали 225 тысяч рублей Девушка поскользнулась и получила травму на лестнице у подъезда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали с управляющей компании в Перми 225 тыс. руб. в пользу девушки, получившей травму из-за падения на необработанной лестнице у подъезда. Обращаясь в суд, пострадавшая указала на отсутствие освещения в месте падения и наличие наледи.

По информации краевого ГУФССП, инцидент произошёл вечером в декабре, в Кировском районе. Девушка, спускаясь по лестнице, ведущей от подъезда, поскользнулась, упала и повредила руку. В травмпункте ей диагностировали перелом. На больничном она провела 2,5 месяца, всё это время ей приходилось пользоваться помощью мамы.

«Она направила досудебную претензию управляющей компании, ответственной за содержание придомовой территории, но её оставили без удовлетворения. После этого последовало обращение в суд, который встал на сторону истицы, посчитав, что коммунальная организация не обеспечила должным образом безопасность граждан. Виновника обязали выплатить компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение закона о защите прав потребителей», — рассказали в ведомстве.

УК в установленный для добровольного исполнения срок свои финансовые обязательства не выполнила, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора более 15 тыс. руб., наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим компании автомобилем и прицепом и арест на счета в банках. После этого вся сумма была взыскана и перечислена пострадавшей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.