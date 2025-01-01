В Прикамье суд взыскал 1,4 млн рублей с больницы за смерть пациента В суд обратились супруга и дочь умершего Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

Супруга и дочь взыскали с больницы компенсацию морального вреда за смерть близкого родственника. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

В феврале 2025 года житель Пермского края был госпитализирован в Юрлинский стационар ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа» с жалобами на учащённое сердцебиение. Уже на следующий день он скончался. При этом за месяц до этого, в январе 2025 года, мужчина прошёл диспансеризацию в поликлинике — никаких тревожных сигналов выявлено не было, направления на дополнительное обследование или лечение ему не давали. Родные отмечают, что он чувствовал себя удовлетворительно и не жаловался на серьёзные проблемы со здоровьем.

Однако в больнице, по словам близких, на его лице были следы крови, а на теле — ушибы в области головы, что вызвало у них серьёзные подозрения. По результатам проверки министерства здравоохранения Пермского края были выявлены нарушения: врачи неправильно оценили состояние пациента, допустили ошибки в диагностике, выборе методов лечения и профилактики, а также не обеспечили своевременную и адекватную медицинскую помощь.

В связи с этим супруга и дочь умершего обратились в суд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального вреда — по 700 000 рублей каждой.

В ходе заседания истцы подчеркнули, что семья была очень сплочённой, а смерть отца и мужа стала для них тяжелейшим эмоциональным потрясением, вызвавшим глубокие страдания. После трагедии они неоднократно обращались за психологической и медицинской помощью.

Суд установил косвенную причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и смертью пациента, указав, что при правильной диагностике и адекватной терапии его жизнь, вероятнее всего, удалось бы сохранить.

Дзержинский районный суд г. Перми полностью удовлетворил иск: с ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа» взыскано по 700 000 рублей в пользу дочери и супруги умершего.

Решение пока не вступило в законную силу.

