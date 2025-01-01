Коллекция музея в Перми пополнилась древними организмами возрастом от 540 млн лет Вендобионты были обнаружены на Широковском водохранилище Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников передал Пермскому краеведческому музею коллекцию ископаемых остатков организмов — вендобионтов. Как сообщается в соцсетях музея, они являются одними из самых древних в мире сложноустроенных организмов.

«Вендобионты — это собирательный термин для организмов, населявших Землю в докембрийское время, около 580-540 млн лет назад. Это бесскелетные желеобразные или медузообразные мягкотелые организмы, которые не перемещались. Они вели прикреплённый образ жизни и жили на дне мелководных морей. Чаще всего они имели округлую форму, похожую на монетки. Это первые организмы докембрия, которые были описаны», — рассказал учёный.

Ценные находки были обнаружены на Широковском водохранилище Пермского края. По словам Антона Колесникова, там они сохранились в большем разнообразии.

В музее отметили, что любая палеонтологическая коллекция, поступающая в музей, — огромное достижение, потому что такие находки крайне редки. Посетители музея «Пермский период» смогут увидеть их в 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.