Коллекция музея в Перми пополнилась древними организмами возрастом от 540 млн лет

Вендобионты были обнаружены на Широковском водохранилище

Древние организмы в музее

  Пермский краеведческий музей

Заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников передал Пермскому краеведческому музею коллекцию ископаемых остатков организмов — вендобионтов. Как сообщается в соцсетях музея, они являются одними из самых древних в мире сложноустроенных организмов.

«Вендобионты — это собирательный термин для организмов, населявших Землю в докембрийское время, около 580-540 млн лет назад. Это бесскелетные желеобразные или медузообразные мягкотелые организмы, которые не перемещались. Они вели прикреплённый образ жизни и жили на дне мелководных морей. Чаще всего они имели округлую форму, похожую на монетки. Это первые организмы докембрия, которые были описаны», — рассказал учёный.

Ценные находки были обнаружены на Широковском водохранилище Пермского края. По словам Антона Колесникова, там они сохранились в большем разнообразии.

В музее отметили, что любая палеонтологическая коллекция, поступающая в музей, — огромное достижение, потому что такие находки крайне редки. Посетители музея «Пермский период» смогут увидеть их в 2026 году.

