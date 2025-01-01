В Пермском крае снизится стоимость ОСАГО для аккуратных водителей Предусмотрено и повышение тарифов для виновников аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по полису ОСАГО расширится на 15%. Как сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, изменения коснутся как аккуратных водителей, так и виновников аварий.

Страховщики получат возможность предлагать более выгодные полисы для аккуратных водителей, в то время как страховки для тех, кто стал виновником аварий, подорожают. Также изменится территориальный коэффициент (КТ) — с 1,7 он снизится до 1,6, что поможет уменьшить стоимость полиса для водителей, не ставших виновниками ДТП.

Отметим, тарифный коридор для обычных автовладельцев, оформляющих страховку на легковые автомобили для личного пользования, не менялся более трёх лет — с сентября 2022 года.

Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отметил, что выплаты по полисам в стране увеличились в 1,5 раза, тогда как средняя цена ОСАГО, наоборот, снизилась.

За девять месяцев 2025 года в Перми было оформлено около 187 тыс. полисов ОСАГО. Его средняя цена составила 7931 руб., что на 9% выше среднего показателя по стране.

