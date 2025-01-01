Только 8% пермяков планируют продлевать новогодние каникулы отпусками Мужчины чаще женщин берут отпуск перед праздниками Поделиться Твитнуть

В этом году россиян ждут самые продолжительные январские каникулы за последние годы — целых 12 дней. Большинство работающих пермяков (74%) не собираются продлевать их за счёт отпусков или отгулов. Лишь 8% респондентов планируют это сделать: 5% намерены взять отпуск в декабре, а ещё 3% — сразу после окончания каникул, начиная с 12 января.

Мужчины чаще женщин берут отпуск перед праздниками: 7% против 4%. Среди молодёжи до 35 лет доля тех, кто хочет продлить отдых — как за счёт декабрьских, так и январских дней, — выше и составляет 13%.

Отношение к коллегам, уходящим в отпуск в конце декабря, в целом спокойное: 55% пермяков воспринимают это нейтрально, 26% — даже с одобрением. Лишь 6% относятся к таким решениям негативно.

При этом женщинам чаще, чем мужчинам, неприятен уход коллег в отпуск перед праздниками. Также недовольство чаще выражают респонденты старше 45 лет — среди них доля «раздражённых» достигает 10%, что выше, чем в младших возрастных группах.

