Предприятия Прикамья увеличивают мощности при краевой поддержке Дмитрий Махонин посетил производства Лысьвенского и Чусовского округов

Пресс-служба правительства Пермского края

Во время рабочего выезда в Чусовской и Лысьвенский округа глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил предприятия региона, которые используют краевые меры поддержки для развития своих производств.

Так, производитель полимерных материалов «Инста» из Лысьвы (входит в производственное объединение «ФОРЭНЕРГО») реализовал инвестиционный проект, в 2023 году получивший статус приоритетного. В результате предприятие приобрело оборудование для собственного производства комплектующих и увеличило производственные мощности на 20%.

В производственном комплексе компании работают 12 современных инжекционных автоматических литьевых машин. Они производят около 100 тыс. полимерных изоляторов. Кроме того, новейшей технологической линией оснащено производство резиновых смесей, которое является гордостью предприятия. Продукция компании экспортируется в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Также в ходе визита Дмитрий Махонин посетил площадку производителя погружного оборудования для добычи нефти — Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш) и завод ОМК в Чусовском округе. На ОМК, одном из старейших предприятий Урала, трудится свыше 2,3 тыс. человек, здесь идёт активная работа по развитию рабочих специальностей и подготовке высококвалифицированного персонала. При взаимодействии с местным техникумом предприятие развивает образовательный кластер «Металлургия».

Компания «Стройсервис» приобрела в лизинг с поддержкой краевых программ линию по выпуску сэндвич-панелей и модульных конструкций, а по господдержке — землю и инфраструктуру. Продукция компании поставляется в Удмуртию, Башкирию и Ханты-Мансийский АО.

