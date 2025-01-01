В Перми предложили наградить тренера по фигурному катанию Проект решения внесён на рассмотрение депутатами гордумы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Мэр Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проект решения о награждении почётной грамотой города Перми заведующего отделением МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок» фигурного катания на коньках Людмилу Калинину. Соответствующий документ опубликован на сайте представительного органа.

«Наградить почётной грамотой города Перми Калинину Людмилу Александровну, заведующего отделением муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок» г. Перми, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие спорта высших достижений, воспитание подрастающего поколения города Перми», — сообщается в документе.

В случае принятия решения Людмиле Калининой выплатят единовременное денежное вознаграждение. Решение вступит в силу со дня его подписания.

Людмила Калинина имеет звание заслуженного тренера России, воспитала не одно поколение известных спортсменов Пермского края и России. Под её руководством пара Веры Базаровой и Юрия Ларионова завоевала бронзу на Чемпионате Европы в 2011 году и серебро в 2012-м.

