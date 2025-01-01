С провайдера в Пермском крае взыскали деньги за оптоволокно на чужих столбах Суд взыскал более 200 тысяч рублей с нарушителя Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск компании «Россети Урал» к ООО «Барда-Телеком». Как сообщает perm.aif.ru, поводом для подачи заявления стало размещение оптоволоконных линий связи на столбах энергетиков без разрешения или заключения соответствующего договора.

Весной с провайдера было взыскано более 200 тыс. руб. неосновательного обогащения, процентов и судебных расходов за размещение волоконно-оптических линий связи на ЛЭП электросетевой компании. В новом иске сумма требований превысила 400 тыс. руб.

Ресурсоснабжающая организация напоминает, что наличие волоконно-оптических линий связи на действующих ЛЭП влияет на надёжность электроснабжения жителей, социальных объектов и крупных торгово-промышленных предприятий. Неучтённая при проектно-изыскательных работах и проведении расчётов нагрузка может стать причиной технологического нарушения.

Размещение стороннего оборудования затрудняет обслуживание, препятствует оперативному восстановлению электроснабжения и может стать причиной несчастных случаев. Оборудование организации относится к критически важной инфраструктуре.

