В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Прикамья С Дмитрием Рогожниковым и Евгением Наумовым простятся 10 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погибли младший сержант Дмитрий Рогожников и рядовой, стрелок Евгений Наумов. Об этом сообщили в администрации Очёрского муниципального округа.

Дмитрий Рогожников родился 25 августа 1992 года в д. Поедуги Суксунского района. Окончил среднюю школу в д. Киселёво. На СВО служил стрелком стрелкового батальона.

Евгений Наумов родился 10 февраля 1985 года в д. Пурга Очерского района. Воспитывался в многодетной и окончил Кипринскую среднюю школу. После этого поступил в Строгановский колледж. В зоне СВО был помощником гранатомётчика.

Администрация Очёрского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибших.

Церемония отпевания и прощания состоится 10 декабря в 12:00 часов в Михайло-Архангельской церкви Очёра (ул. Ленина, 32).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.