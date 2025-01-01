В Дзержинском районе Перми продолжается строительство нового коллектора Протяжённость объекта составляет почти 900 метров Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Сеть водоотведения в Дзержинском районе Перми прокладывают в несколько этапов: летом были закончены работы на площади Гайдара, сейчас подрядная организация работает на участке от площади Гайдара вдоль ул. Локомотивной. Далее работы пройдут рядом с ул. Строителей до пересечения с ул. Углеуральской.

При строительстве используются бестраншейные методы, такие как санация, горизонтально-направленное бурение (ГНБ) и открытый способ. Например, под железной дорогой напорный участок коллектора протянут с помощью ГНБ.

Как объясняет Сергей Ханин, руководитель проекта компании «Спецстройсети», сначала проводится пилотное бурение, при котором в скважину под давлением подаётся раствор бетонита и воды, необходимый для укрепления стенок. Затем диаметр скважины увеличивают с помощью расширителя обратного действия и протягивают плети новой трубы. На этом объекте таких расширителей пять. Сам действующий коллектор будет помещен в защитный футляр — это труба большего диаметра.

Под железной дорогой будут протянуты две нитки нового коллектора протяжённостью 112 м. Некоторые участки будут из стеклокомпозитных труб, другие из полиэтилена низкого давления.

По словам Петра Жуланова, главного специалиста по сетям водоотведения «НОВОГОР-Прикамье», коллектор нужен для увеличения пропускной способности сетей водоотведения. К нему будут подключены новые жилые и социальные объекты, в том числе — многофункциональная спортивная арена на ул. Локомотивной.

Добавим, диаметр коллектора от 300 до 600 мм. Его протяжённость составляет почти 900 м. До конца года будут также смонтированы 14 смотровых колодцев для обслуживания новой сети. В «НОВОГОР-Прикамье» пояснили, что общая стоимость работ превышает 100 млн руб. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы компании.

