Выдано первое разрешение на строительство в рамках КРТ в Камской долине Перми Его получил застройщик «Железно»

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми выдали первое разрешение на строительство жилого комплекса по проекту комплексного развития территории в Камской долине. Мастер-план был представлен на краевом Градсовете в феврале этого года. Об этом сообщает минимущества Пермского края.

Участок, который будет развивать ООО СЗ «Железно Пермь 2» — застройщик «Железно» — занимает около 57 га. Девелопер планирует построить многоквартирные дома переменной этажности, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а также школу на 1050 мест, детский сад на 350 мест, обустроить улично-дорожные сети и благоустроить территорию.

Предусмотрены и участки для ещё одного детского сада и для строительства второго корпуса школы. После ввода в эксплуатацию объекты передадут местным властям.

Также на ш. Космонавтов застройщик возведёт трассу нового картодрома, где будут проводиться всероссийские и краевые соревнования.

