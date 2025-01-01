Пермь заняла третье место в ПФО по расходам на кофе Средний чек в пермских кофейнях составляет 453 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми входят в число самых экономных кофеманов среди россиян: средний чек в местных кофейнях составляет 453 руб. Такие данные, полученные аналитиками оператора фискальных данных «Платформа ОФД», были представлены РИА «Новости».

В Приволжском федеральном округе среди городов-миллионников Пермь занимает третье место по скромности расходов на кофе. Выше показатели только в Уфе (465 руб.) и Самаре (462 руб.). При этом в Нижнем Новгороде средний чек ещё ниже — 437 руб.

На фоне этого общенациональные лидеры выглядят особенно контрастно. Первое место по уровню трат в кофейнях занимает Челябинск — 610 руб., за ним следуют Санкт-Петербург (603 руб.) и Новосибирск (597 руб.). В топ-6 также вошли Москва (564 руб.), Красноярск (506 руб.) и Краснодар (501 руб.).

В южных и приволжских городах расходы скромнее: в Ростове-на-Дону средний чек — 494 руб., в Казани — 477 руб., в Волгограде — 470 руб. Замыкает десятку Екатеринбург с показателем 467 руб.

