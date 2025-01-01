В Прикамье осудили бывшего руководителя муниципального учреждения за упавшую на ребёнка остановку Инцидент произошёл в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Краснокамский городской суд огласил приговор экс-директору муниципального казенного учреждения. Его признали виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за то, что весной этого года на 8-летнего ребёнка из-за сильного ветра упала автобусная остановка.

Мужчине назначили исправительные работы на 10 месяцев. Кроме того, он должен выплатить в пользу пострадавшего компенсацию морального ущерба в размере 1,2 млн руб.

Согласно информации на сайте суда, речь идёт об Александре Горбунове, который ранее руководил МКУ «Краснокамск благоустройство».

Основанием для уголовного преследования послужил инцидент, произошедший 8 мая 2024 года, когда из-за сильного ветра на 8-летнего ребёнка упали металлические части автобусной остановки. Мальчик получил травмы, после чего его доставили в больницу.

В суде было установлено, что директор организации, располагая необходимыми ресурсами, не обеспечил должное состояние автобусного павильона. Он также не проконтролировал необходимость проведения ремонтных работ, что привело к падению металлических элементов конструкции на ребёнка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.