В Пермский край в шесть раз увеличились поставки свежих огурцов из Казахстана За 2025 год в регион ввезли 447 тонн огурцов Поделиться Твитнуть

С 1 января по 8 декабря 2025 года в Пермский край было ввезено 447 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан — это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда поступило всего 72 тонны.

Так, 8 декабря 2025 года на территории Пермского края Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю был проведён досмотр партии свежих огурцов из Казахстана массой 18 тонн.

Специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» осмотрели груз и взяли пробы для лабораторных исследований на наличие карантинных организмов. По результатам анализа фитосанитарных рисков вредителей и карантинных объектов в огурцах не выявлено.

На основании положительного заключения лаборатории продукции выдан акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), подтверждающий её безопасность и разрешающий дальнейшее использование по назначению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.