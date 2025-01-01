Пермячка отсудила 400 тысяч рублей за некачественное онлайн-обучение Суд признал нарушения при организации курсов для продюсеров Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Жительница Перми вернула потраченные на онлайн-курсы финансы и получила также компенсацию. Основанием для обращения в суд стали многочисленные нарушения в работе индивидуального предпринимателя, организовавшего курсы продюсеров.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, заплатив за онлайн-курсы 120 тыс. руб., женщина столкнулась с регулярными несоблюдением условий соглашения. Например, расписание занятий постоянно менялось без предварительного согласования, часть запланированных уроков не состоялась, а заявленная поддержка и помощь в сфере продаж не оказывались. Кроме того, клиентке ограничили доступ к чату с учебными материалами, который, по условиям договора, должен был быть доступен на постоянной основе.

Рассмотрев доказательства, Орджоникидзевский районный суд Перми поддержал требования пермячки. Суд установил, что ответчик нарушал утверждённый график, не обеспечил доступ к необходимым материалам и платформе, а также не предоставил положенную обратную связь в период обучения. Также было отмечено предоставление неполной информации об услуге, что является прямым нарушением прав потребителей.

По итогам заочного решения, с индивидуального предпринимателя в пользу заявительницы было взыскано приблизительно 400 тыс. руб.

