Объявленного в федеральный розыск преступника задержали на вокзале Пермь II Мужчину разыскивали с 20 ноября

Константин Долгановский

На ж/д вокзале Пермь II полиция задержала преступника, объявленного в федеральный розыск. Как рассказали в Пермском линейном отделе МВД РФ на транспорте, мужчина попытался сесть в поезд.

«Сотрудники уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте установили 65-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске. Мужчина был задержан на вокзале ж/д станции Пермь II при попытке сесть в поезд», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермяка подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Во время своего пребывания в Кургане по работе он устроил драку, после которой было возбуждено уголовное дело. В ноябре он перестал являться на следственные действия, и 20 ноября его объявили в федеральный розыск. В данный момент мужчину передали инициатору розыска.

