В пермском ТРЦ открылась выставка к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Экспозиция будет работать до конца декабря Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа

На втором этаже ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б в Перми) работает выставка фотографий (0+), посвящённых событиям 100-летнего юбилея Коми-Пермяцкого округа: от обрядовых праздников и «Никольской ярмарки» (0+) до фестиваля «Этноавангард» (0+).

В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что только летом в юбилейную программу вошло более 50 различных событий: обрядовых праздников, этно- и гастрофестивалей, театральных премьер, молодёжных форумов и проектов современного искусства.

На фотографиях, представленных на выставке, можно увидеть момент приготовления коми-пермяцкого сура на гастрофестивале «Дикоросы» (0+) в Перми, кадры фестиваля «Трамплин», национальные и современные костюмы в этническом стиле и многое другое.

Выставка будет работать до конца декабря 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.