Приставы Прикамья запустили акцию «В Новый год без долгов»

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья объявили о старте акции в «Новый год без долгов», которая призывает жителей региона оплатить долги. На сегодняшний день в Пермском крае около 1 млн человек имеют статус должника. Это около половины дееспособного населения региона.

В ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, судебные приставы вправе арестовывать банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, а также выносить постановления, временно запрещающие выезд за границу и ограничивающие право управления автомобилем. Следствием таких мер может быть арест машины, невозможность совершать покупки со своего счёта или выехать на отдых за рубеж.

Избежать принудительных мер можно при условии своевременной и полной выплаты задолженности.

Граждане и юрлица могут оплатить долг на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». В режиме реального времени человек может узнать о наличии долга и выбрать наиболее удобный способ оплаты.

Сервис предоставляет должникам возможность сформировать квитанцию для оплаты в кредитных учреждениях, включая их мобильные приложения. Оплатить долг можно и через личный кабинет на портале Госуслуг.

