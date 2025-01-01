В пермском торговом центре пройдёт ночной симфонический концерт Почти все билеты на мероприятие раскуплены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В торгово-развлекательном центре «Планета» в Перми 12 декабря состоится ночной симфонический концерт «Инсомния». Мероприятие организуют на первом этаже, в центральном атриуме. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В эту ночь торговый центр превратится в концертную площадку. Под светящимся куполом, в мерцании сотен свечей, зазвучат произведения композитора Вивальди и новогодние мелодии в исполнении оркестра "Орфей", — рассказали представители «Планеты».

Сбор гостей запланирован с 22:30, начало концерта — в 23:00, продолжительность - 1,2 часа. Отмечается, что вход будет осуществляться только по билетам, через третью входную группу, которая находится со стороны СК «Сухарева». По данным сайта «Кассы.ру», почти все билеты раскуплены. Стоимость посещения варьируется от 800 до 1,2 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.