Пермский край посетили работники сферы образования из Северодонецка Намечены новые планы в сотрудничестве между двумя субъектами РФ Поделиться Твитнуть

Фото: министерство образования и науки Пермского края

В Пермском крае с рабочим визитом 1-5 декабря работала делегация сотрудников образования из подшефного Севередонецка Луганской народной республики.

В состав делегации вошли представители министерства образования и науки ЛНР, учителя, руководители школ и детских садов. Инициатором поездки выступило региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке министерства образования и науки Пермского края. Основная цель визита — обмен опытом в сфере образования и укрепление профессиональных связей.

В пресс-службе минобрнауки Прикамья пояснили, что в деловую и культурную программу вошли рабочие встречи и визиты гостей из Северодонецка в учреждения образования — школы и детские сады — региона, Перми и Пермского муниципального округа. Кроме того, для делегации было организовано посещение Пермского ТЮЗа, парка «Россия — моя история» и Дома Мешкова.

Также состоялась итоговая встреча делегации с министром образования и науки Прикамья Раисой Кассиной. Стороны обсудили актуальные вопросы развития отрасли, в том числе организацию воспитательного процесса, создание развивающей среды в дошкольных учреждениях, проведение государственной итоговой аттестации для детей из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, летний оздоровительный отдых. Также были намечены новые планы сотрудничества между двумя регионами РФ.

«Спасибо большое за ваше гостеприимство и тёплый приём! У нас остались неизгладимые воспоминания, в том числе о высоком уровне организации образовательного процесса в Пермском крае», — отметила начальник управления образования минобра ЛНР Елена Соколенко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.