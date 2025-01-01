В Прикамье возбуждено уголовное дело о хищении средства реабилитации Инвалид получил его только на бумаге Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Проверку исполнения требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов провела прокуратура Индустриального района Перми.

В пресс-службе краевой прокуратуры пояснили, что в прошлом году жителю Перми с инвалидностью было рекомендовано использовать телевизор с телетекстом для приёма программ со скрытыми субтитрами. Обратившись за средством реабилитации в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, мужчина узнал, что телевизор ему уже выдан. Это подтверждалось подписью в акте приёма-передачи.

По результатам прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья, руководителю Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю внесено представление. Ход расследования уголовного дела и устранение нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.

