Частинский округ в Прикамье вновь возглавила Светлана Селиванова Её кандидатуру поддержали депутаты местной думы

фото с личной страницы Светланы Селивановой в соцсети ВКонтакте

Действующая глава Частинского муниципального округа Светлана Селиванова продолжит руководить территорией. Как сообщает телеграм-канал «На местах», её кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

На заседании конкурсной комиссии, ведущей отбор кандидатов на должность главы Частинского округа, на участие в конкурсе претендовали действующий глава Светлана Селиванова и заместитель начальника управления образования Наталья Жуланова. В понедельник, 8 декабря, они представили депутатам местной думы свои программы развития округа.

Сообщается, что к исполнению обязанностей Светлана Селиванова приступит 9 декабря.

Она занимает пост главы Частинского округа с октября 2019 года. Ранее была спикером местного земского собрания и директором Центра занятости Частинского района.

