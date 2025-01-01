Пермяк через суд взыскал с дилерского центра 360 тысяч рублей за дефекты в новой иномарке У автомобиля была неисправна коробка передач Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми автосалон перечислил жителю Перми компенсацию за нарушение прав потребителя. Причиной стало несоблюдение сроков гарантийного ремонта автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов по региону, пермяк стал владельцем пикапа Great Wall KingKong Poer 2023 г.в., который он купил за 3,29 млн руб. Однако вскоре после покупки он обнаружил проблемы с коробкой передач. Несмотря на три обращения в дилерский центр, неисправность не была устранена. Автомобиль возвращали после диагностики с заключением об отсутствии дефектов. После настойчивых требований автовладельца была проведена экспертиза и выполнен ремонт КПП с полной заменой. Задержка с исполнением гарантийных обязательств составила 115 дней.

Покупатель, недовольный просрочкой, обратился в суд, который обязал дилера выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. До решения суда автосалон выплатил 100 тыс. руб. Исполнительный лист о взыскании оставшейся суммы, около 360 тыс. руб., поступил в отдел судебных приставов.

Компанию уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Судебный пристав арестовал банковские счета организации и запретил регистрационные действия с недвижимостью. Вскоре вся сумма долга была перечислена на депозитный счёт ведомства и выплачена взыскателю.

