Жительница Прикамья отдала мошенникам 400 тысяч рублей на «инвестиции» Аферисты месяц убеждали женщину вложить деньги в «высокодоходные проекты»

Жительница Кудымкара потеряла более 400 тыс. руб. из-за мошенников, обещавших быструю прибыль от инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации полиции, месяц женщине поступали звонки от сотрудников инвестиционной компании. Они настойчиво убеждали её вложить деньги в «высокодоходные проекты» с гарантией быстрой прибыли.

Поддавшись на уговоры и поверив в обещания, женщина взяла кредит и перевела деньги на счета мошенников. Вскоре она поняла, что стала жертвой обмана, так как не получила ожидаемой прибыли. Идёт расследование уголовного дела.

В полиции призывают быть осторожными с финансовыми предложениями, особенно если они поступают по телефону или интернету. Перед передачей денег важно проверить репутацию компании, кроме того, все организации, работающие на финансовых рынках, должны иметь лицензию Центробанка России.

В ведомстве также рекомендуют насторожиться, если предлагают инвестиции с высоким доходом без рисков за короткий срок, просят перевести деньги немедленно и на личную карту, установить сторонние программы на компьютер, продавать имущество или брать кредиты для инвестиций. Кроме того, подозрительным считается факт того, что компания не даёт информации о лицензии.

